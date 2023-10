Rissa in stazione, volano pugni e coltelli: due feriti in ospedale

Le ferite ci sono, confermate dai referti medici, ma il coltello non è ancora stato trovato: indagini in corso, affidate ai Carabinieri, per quanto successo giovedì sera in stazione a Rovato. Erano forse quattro o cinque le persone che sono venute alle mani poco dopo le 22, a quanto sembra per futili motivi e probabilmente dopo qualche bicchiere di troppo: qualcuno di loro, ma le circostanze sono da chiarire, avrebbe estratto una lama nel corso della colluttazione.

Due feriti in ospedale

La zuffa si è bruscamente interrotta all'arrivo dei militari della stazione di Rovato, con l'inevitabile (per chi ha potuto) fuggi fuggi generale. Due gli identificati, entrambi feriti e ricoverati in ospedale (in codice giallo) al Civile e alla Poliambulanza: hanno 20 e 38 anni, sono stati soccorsi dall'automedica e dalle ambulanze dei Volontari alpini di Bornato e di Rovato Soccorso. Nessuno dei due avrebbe presentato querela di parte, ma si procederà comunque d'ufficio. A supporto dell'intervento dei carabinieri anche gli agenti della Polfer, la Polizia ferroviaria.