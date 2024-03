Abbandona rifiuti nelle campagne del paese: scoperto grazie alle telecamere

Prima ha stipato la sua auto di borse, sacchi e oggetti di uso domestico che non utilizzava più, poi ha raggiunto le campagne in località Sant’Andrea a Rovato e si è liberato dei rifiuti - ben due metri cubi - gettandoli in un campo. Un gesto incivile e pure illegale: con la nuova legge entrata in vigore nel mese di ottobre 2023 anche per i privati cittadini, che rispondono del reato davanti al giudice del tribunale ordinario. La pena prevista è una sanzione che può arrivare fino a 10mila euro, oltre ad un'eventuale misura detentiva nei casi più gravi.

È quanto rischia il responsabile dello scempio, che è stato individuato dalla Polizia Locale di Rovato e denunciato. Si tratta di un 23enne nordafricano: è stato obbligato a pagare le spese per la rimozione del cumulo di rifiuti e gli è stata sequestrata l’auto dalla quale aveva scaricato la spazzatura.

A lui gli agenti della Locale, coordinati dalla comandante Silvia Contrini, sono arrivati grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, piazzate proprio per monitorare la zona, già utilizzata come discarica abusiva in passato. Gli occhi elettronici hanno ripreso la targa dell’auto, consentendo così di risalire al responsabile dell’abbandono di rifiuti.