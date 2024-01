Litiga con l'ex collega e lo accoltella con una lama da 20 centimetri

È stato condannato a 4 anni e 10 mesi per tentato omicidio il bresciano 60enne di Rovato, già noto alle forze dell'ordine, che la scorsa estate - era la sera del 25 agosto - aveva accoltellato, in Piazza Palestro, un 49enne di origini kosovare con cui in passato aveva avuto rapporti di lavoro. Tragedia sfiorata: la coltellata gli aveva perforato l'addome ma solo sfiorando gli organi vitali. La vittima se l'era cavata con una prognosi di 40 giorni: il suo aggressore era stato invece subito arrestato dai carabinieri.

A pochi mesi dall'accaduto, è ora arrivata la condanna (con rito abbreviato: pena ridotta di un terzo): 4 anni e 10 mesi. La pubblica accusa aveva chiesto una pena ben più pesante, 9 anni di carcere: il giudice ha invece riconosciuto le attenuanti generiche all'imputato. La ricostruzione di quanto accaduto era stata affidata ai carabinieri, intervenuti dopo le diverse chiamate al 112.

Accoltellato fuori dal bar

Tutto era successo dentro e fuori un locale della piazza. Tra i due ex colleghi si era scatenato un furibondo litigio, prima a parole e poi con le mani. Il 60enne bresciano inizialmente aveva avuto la peggio nella colluttazione: ma nonostante le ferite era tornato a casa e si era armato con un coltello da cucina (dalla lama di oltre 20 centimetri). Tornato al bar, aveva colpito più volte il suo avversario all'addome. Per poi sedersi poco lontano e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine.