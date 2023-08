Dopo il litigio al bar va a casa a prendere il coltello e ferisce il rivale: arrestato

Tentato omicidio. Questa la pesantissima accusa dalla quale si dovrà difendere un italiano di 63 anni di Rovato, già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti con la giustizia. L'uomo, residente a Rovato, ha avuto un litigio con un 49enne di origine kosovare. Il tutto è accaduto in piazza Palestro, a due passi dal municipio e dalla centralissima piazza Cavour. Entrambi i contendenti erano ubriachi.

Nella mattinata di ieri si è appreso della lite, scoppiata poco dopo le 21 di venerdì per motivi ancora da chiarire. In un primo momento non era emerso quale fosse stata l'arma utilizzata dal rovatese. In giornata si è appreso che si trattava di un coltello da cucina che il 63enne è andato a casa appositamente a prendere dopo la prima fase "a mani nude" del litigio.

Tornato all'esterno del locale, il "Viper", il 63enne ha accoltellato all'addome il rivale che è caduto a terra in una pozza di sangue, impossibilitato a reagire nonostante i suoi tentativi di rialzarsi per fronteggiare l'italiano. Il feritore - catturato dopo una breve fuga - dopo essere stato portato in caserma a Rovato è stato arrestato e portato in carcere su disposizione del pm di turno. Per il ferito, ricovertato all'ospedale di Chiari, 40 giorni di prognosi.