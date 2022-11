Uniti per amore e per droga: la coppia che riforniva di cocaina tutta la provincia

Tra le 25 persone arrestate nella scorse ore dalla polizia, a margine di una maxi operazione antidroga, c'è anche una coppia di casa a Rovato. Lei, 42 anni marocchina e lui, 41 anni albanese: per gli investigatori rifornivano costantemente di cocaina la banda che controllava le piazze di spaccio di Bolzano.

A bordo di auto modificate - e cariche di droga - la coppia avrebbe più e più volte viaggiato in direzione del capoluogo altoatesino per rifornire l'organizzazione dedita allo spaccio. Non solo: durante la fase investigativa - condotta nel bresciano dalla squadra mobile, dalla Locale di Rovato e dai carabinieri di Chiari - sarebbero state accertare decine e decine di cessioni avvenute nel Bresciano. Ai due conviventi sono stati sequestrati, in tutto, un chilo di cocaina e 30mila euro in contanti. Per loro, nella mattinata di martedì 22 novembre, sono anche scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.