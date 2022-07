Nausea, crampi, vomito, diarrea: Norovirus nell'acqua, stanno male in 100

La questione tiene banco ormai da un paio di settimane, e sarebbero almeno un centinaio le persone (tra residenti e turisti) che si sono sentite male per via di un'infezione da Norovirus, rilevato già dalla metà di giugno in alcune fontanelle pubbliche dei Comuni di Roncola e Almenno San Bartolomeo, in Valle Imagna in provincia di Bergamo. Ora le più recenti analisi di Ats avrebbero in parte smorzato l'emergenza sulla tossinfezione delle acque, con parziale revoca delle ordinanze comunali in vigore che prevedevano il divieto di usare l'acqua per il consumo umano, se non previa bollitura.

L'ordinanza è dunque revocata a Roncola con l'eccezione delle abitazioni nelle vie Cà Musso, Roccolo e Cà Buffoni, fino a successiva comunicazione di Ats: revoca dell'ordinanza anche ad Almenno, ad eccezione delle utenze collegate al sistema idrico di Roncola in località Carobais, Pradone, Foppa, Capuricchio, Abelasco, Ca' Carenni, Cageroli, Capaler', Capedrizzi, Cacastrone, Camutaglio e Via Longa.

Le ultime analisi di Ats

E' di un paio di giorni fa, come detto, l'ultimo aggiornamento di Ats sulla qualità delle acque. In una sorgente del Comune di Roncola, la Delizia, sono state trovate ancora tracce di Norovirus: analisi positive anche alla casetta dell'acqua di Viale Europa Unita ad Almenno, e si è provveduto alla sua chiusura. Tutte le altre campionature sono risultate negative. Il gestore del ciclo idrico provvederà ora alla sanificazione della sorgente Delizia di Roncola.

I sintomi del Norovirus

Il periodo di incubazione del Norovirus, fa sapere l'Istituto superiore di Sanità, va dalle 12 alle 48 ore, mentre l'infezione dura dalle 12 alle 60 ore. I sintomi sono quelli comuni alle gastroenteriti, e cioè nausea, vomito, diarrea, crampi addominali: in alcuni casi si manifesta anche una leggera febbre. La malattia non ha solitamente conseguenze serie: la maggior parte delle persone guarisce in un paio di giorni senza complicazione. Si suggerisce di assumere molti liquidi per compensare la disidratazione, che può rappresentare una complicazione più seria per i bambini, gli anziani e i soggetti fragili.