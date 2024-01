Anticipano i saldi di un giorno: 1.000 euro di multa per quattro negozi

Agenti in borghese, camuffati tra i clienti del centro commerciale Elnòs e intenti ad ispezionare ogni cartellino. Ancora una volta, la polizia locale di Roncadelle ha messo a punto controlli ad hoc per tutelare i consumatori e fare in modo che, dietro a presunte occasioni, non si celassero delle truffe. Come accaduto nell’estate del 2022, quando alcuni negozi erano stati sanzionati per aver praticato falsi sconti sulla merce in vendita durante i saldi estivi.

Proprio per evitare che venissero gonfiati i prezzi di base (ed applicare poi le riduzioni fasulle), le ispezioni in borghese sono cominciate il giorno prima dell’avvio dei ribassi fissato per legge il 5 gennaio: nel blitz gli agenti hanno notato che, sulle vetrine di 4 negozi, era già stata affissa la scritta "saldi" e gli sconti erano già attivi su buona parte dei prodotti in vendita. Dopo aver documentato le infrazioni sono scattate le multe: 1.000 euro per ciascun punto vendita, che ha violato la legge regionale in materia.

Nei guai sarebbero finiti i negozi di grandi e note catene di abbigliamento e, per uno di loro, non sarebbe nemmeno la prima volta: nell’estate del 2022 era già stato multato per aver alzato i prezzi di vendita prima dei saldi, rendendo di fatto nulli gli sconti applicati.