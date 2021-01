Colpito alla testa da una barra di alluminio, operaio portato alla Poliambulanza

Infortunio sul lavoro, nella mattina di lunedì in un'azienda di Rodengo Saiano: un operaio è stato colpito alla testa da una pesante barra di alluminio. È successo alla Metra Spa, ditta specializzata nella lavorazione di metalli, in via Stacca.



Tutto è accaduto poco prima delle 9, vittima dell'incidente un 44enne: l'uomo avrebbe riportato ferite al capo, e inizialmente per lui si è temuto il peggio. L’allarme è infatti scattato in codice rosso: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica a sirene spiegate.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il trasporto in autolettiga alla Poliambulanza di Brescia, dove l'operaio è stato sottoposto alle verifiche del caso. Per lui pare nulla di eccessivamente preoccupante: è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri di Gardone Val Trompia e gli ispettori del lavoro dell’Ats che stanno ricostruendo la dinamica dell’infortunio.