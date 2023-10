Colpo nella notte in azienda: nel mirino trattori e mezzi agricoli

Colpo da decine di migliaia di euro nelle campagne di Roccafranca: due trattori sono stati razziati da un’azienda agricola del paese. I malviventi sarebbero entrati in azione in piena notte: dopo aver forzato il cancello dell’allevamento Franzelli, situato nella zona rurale del Comune e a più di un km dalla Strada Provinciale 2 che porta a Chiari, hanno messo le mani su due John Deere, con qualche anno sulle spalle.

Immediata la denuncia ai carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, e l’allarme sui social: i proprietari hanno diffuso le foto e le targhe dei due trattori rubati (AD006Z e BG105J) nella speranza che il tam tam mediatico possa portare al loro ritrovamento prima che vengano disassemblati o, peggio, rivenduti sul mercato nero.

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti: anche quella di un furto su commissione. Certo è che il colpo sia stato studiato nei minimi dettagli, forse per settimane prima del blitz: la banda, probabilmente professionisti del mestiere, potrebbero aver utilizzato un tir per portare via i mezzi rubati senza fare troppo rumore e attirare l’attenzione di qualcuno.