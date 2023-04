Maxi rogo in un'azienda agricola: danni per decine di migliaia di euro

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la notte, fino all'alba, per domare l'incendio divampato martedì sera intorno alle 22.30 in un'azienda agricola di Roccafranca, nelle campagne di Via Orzivecchi. Diverse le squadre intervenute per il rogo: pompieri al lavoro anche con autobotte e autoscala. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiari: si cerca ora di capire cosa potrebbe aver scatenato le fiamme.

La buona notizia è che nessuno si è fatto male: nessun ferito, e sani e salvi anche tutti gli animali della fattoria. L'incendio ha interessato in particolare il capannone adibito a fienile, andato in gran parte danneggiato: bruciati anche macchinari e mezzi agricoli, avvolto dalle fiamme (e distrutto) un trattore. Pesante il bilancio dei danni: decine e decine di migliaia di euro.