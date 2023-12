Il dramma di Roberto, morto a 52 anni: lascia nel dolore moglie e 4 figli

“La tua improvvisa scomparsa ci ha scosso profondamente, ma il tuo ricordo sarà sempre vivo in noi. Il gruppo si stringe attorno alla moglie e ai figli con commozione e affetto. Ciao Roberto”. Così il gruppo comunale della Protezione Civile di Coccaglio ricorda Roberto Ferrari, morto domenica a soli 52 anni, stroncato da una breve e fatale malattia: era volontario di Protezione Civile e consigliere Avis, l'Associazione volontari italiani donatori di sangue. Era papà di 4 figli.

Il dolore di moglie e figli

La salma riposa alla Casa del commiato Mombelli di Chiari, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Coccaglio, dove abitava: lascia nel dolore la moglie Laura, i figli Andrea, Daniel, Alessia e Stefano, i genitori Mariateresa e Giuseppe, la sorella Marialuisa con Pasquale, i suoceri Giovanna ed Ezio, i nipoti. La famiglia ringrazia la dottoressa Silvia Pagnoni, medico di base, per le cure prestate.

La commozione è unanime: “Come Comitato di coordinamento delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della provincia di Brescia – si legge in una nota – siamo a esprimere le più sentite condoglianze per l'improvvisa e prematura morte dell'amico Roberto Ferrari. Tutta la grande famiglia del volontariato si stringe intorno ai familiari che in questo momento piangono la sua scomparsa”.