Paura a Rivoltella: "Pronto, carabinieri? C'è una sparatoria in paese"

La telefonata è arrivata intorno alle 15 di giovedì: "Pronto, carabinieri? C'è una sparatoria a Rivoltella". Pronta la mobilitazione dei militari della compagnia di Desenzano, che hanno ricostruito la vicenda: si sarebbe trattata di una lite tra due ragazzi, venuti alle mani probabilmente per futili motivi.

Nel corso del litigio uno dei due avrebbe estratto un'arma, ma una pistola scacciacani (e dunque a salve) da cui sarebbe stato esploso un colpo. Tanto rumore per nulla, nel vero senso della parola: i giovani sono stati individuati e identificati, per loro (almeno per ora) nessun provvedimento in vista.