Chiosco vista lago: il mega portico è abusivo e dovrà essere rimosso

Il portico in riva al lago è abusivo anche per il Tar. Il Tribunale amministrativo ha dato ragione al Comune di Paratico che da oltre un anno è in battaglia con La Vela Sebina srl, la società che ha in gestione il chiosco della discordia, il RistoBistrot La Vela affacciato sul lungolago di Via Mazzini, quasi ai confini con Clusane d'Iseo.



La vicenda

Breve cronistoria della vicenda: gli attuali gestori hanno realizzato un nuovo plateatico, subito contestato dall'amministrazione comunale che rimarcava l'assenza delle dovute autorizzazioni. La struttura, considerata “nuova costruzione”, è stata definita “abusiva” e come tale doveva essere rimossa: tutto nero su bianco sull'ordinanza municipale del 16 novembre 2022.

Contro quell'ordinanza la società La Vela Sebina ha fatto ricorso al Tar: il Comune si è opposto, affiancato dall'Autorità di Bacino (l'ente che ha competenza sulle aree demaniali) e dagli stessi proprietari dell'area su cui sorge il locale. Ora è arrivata la sentenza: ricorso respinto. Dunque i plateatici vanno rimossi. Salvo ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, ma si vedrà.