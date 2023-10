Maxi-rissa in stazione, coinvolti 30 ragazzi: arrivano ambulanze e polizia

Sarebbero almeno venti, forse addirittura una trentina i ragazzi coinvolti nella maxi-rissa che si è scatenata martedì pomeriggio dopo le 18 in zona stazione a Brescia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine – sono intervenuti agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale – i giovani (e giovanissimi: anche minorenni) si sarebbero dati appuntamento per una sorta di resa dei conti tra gruppi e compagnie rivali.

Insulti, sberle e pugni

Prima gli insulti, poi gli spintoni, sberle, pugni e quant'altro: tra chi scappava e chi inseguiva, il “movimento” si è spostato dal piazzale della stazione prima in Via Foppa e poi in Via XX Settembre. È qui che, verso le 18.30, sono cominciate ad arrivare le prime pattuglie: molti ragazzi se la sono data a gambe, altri sono stati identificati e già ascoltati.

Tra loro c'è anche un giovane rimasto ferito: è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca e poi trasferito alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice giallo. Anche lui è stato sentito dalle forze dell'ordine: le indagini proseguono per ricostruire la vicenda.