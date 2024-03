Ricercata da 5 anni, arrestata in clinica prima di un'operazione

Ricercata dal 2018., è stata rintracciata ieri (mercoledì 27 marzo) in una clinica di Piacenza, dove avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico agli occhi. Sulla donna, un 63enne colombiana, prendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Brescia: era stata condannata a nove anni di reclusione, e al pagamento di una multa da 40mila euro, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I reati erano stati compiuti tra l’ottobre del 2001 e il giugno del 2002 a Torino, Brescia, Bergamo e Nizza.

I militari piacentini sospettavano che la donna si trovasse nella città emiliana, presso una struttura sanitaria. Dopo aver eseguito alcuni accertamenti, una pattuglia della stazione di Piacenza Principale ha raggiunto la clinica privata e, dopo aver chiesto alla reception la conferma della presenza della 63enne nella struttura, sono entrati nel reparto e hanno fermato la latitante: era in attesa di essere sottoposta ad un intervento chirurgico agli occhi.

Dopo essere stata accompagnata in caserma, per le operazioni di fotosegnalamento e gli atti relativi all’arresto, la 63enne è stata trasferita al carcere di Reggio Emilia dove sconterà la sua pena.

Fonte: IlPiacenza.it