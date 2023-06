Scappa dagli agenti, poi semina il caos sulle strade di due paesi: arrestato

La paletta che si alza sulla Statale 45 bis e il pedale dell’acceleratore di un’Audi che si abbassa. Comincia così la folle fuga di un 43enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine: nella mattinata di venerdì 16 giugno ha seminato il panico lungo le strade di due paesi.

Tallonato da due pattuglie della polizia locale di Rezzato è uscito dalla Statale per imboccare le strade di Ciliverghe, in direzione di Mazzano, per poi puntare di nuovo verso Rezzato. E per alcuni minuti il 43enne pensava anche di averla fatta franca: gli agenti hanno infatti perso di vista l’Audi.

La berlina, protagonista di pericolose manovre, è stata però rintracciata poco dopo mentre stava per imboccare le vie del centro del paese. Per il 43enne sono scattate le manette, in flagranza, per resistenza a pubblico ufficiale: processato per direttissima, nella mattinata di sabato 17 giugno, il giudice ha convalidato la misura. E nei prossimi giorni gli verranno recapitate numerose multe per la sfilza di infrazioni al codice stradale commesse durante la fuga.