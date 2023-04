Torna dalle vacanze e trova la casa messa a soqquadro dai ladri

Padroni in vacanza e ladri in casa: è successo ancora, questa volta a Rezzato. Al ritorno da un periodo di ferie all'estero una coppia che vive in via Castellini si è trovata una sgraditissima sorpresa: la porta di casa era aperta - e rotta - e l'appartamento messo completamente a soqquadro.

Cassetti rovesciati e, addirittura, ante dell'armadio sradicate: carte, vestiti e ricordi sparsi ovunque. Ma, a quanto pare, i malviventi, che sono entrati in azione nel weekend appena trascorso, non hanno trovato nulla da arraffare. "Fortunatamente, solo danni materiali. Dopo i furti subiti negli anni passati, non lascio più nulla che i ladri possano prendere", si legge nella denuncia affidata da Gianmarco alle pagine social dell'associazione Rezzato Sicura.

Tempestivo l'intervento dei carabinieri, che sono stati allertati dai vicini di casa: hanno raggiunto l'abitazione in pochissimi minuti, ma dei malviventi non c'era più traccia. Sul furto, l'ennesimo avvenuto nel comune dell'hinterland indagano i militari, ai quali la coppia vittima del blitz si è rivolta per sporgere denuncia. Sulla porta dell'appartamento, in attesa della riparazione, campeggia un messaggio rivolto a possibili altri malintenzionati: "I ladri sono appena passati, quindi non c'è più nulla da rubare. Buona giornata".