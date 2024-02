Terrore in villa: coppia di imprenditori rapinata da un commando armato

Rapina in villa, terrore a Flero: nel mirino una coppia di imprenditori. “Sono stati 15 minuti da incubo. Fortunatamente è stata la prima volta nella mia vita e spero sia l'ultima. Mio marito ha avuto la pistola puntata alla schiena dal momento in cui ci hanno obbligato ad aprire la cassaforte, fino a quando l'hanno svuotata”: è la testimonianza shock, riportata dal Giornale di Brescia, della donna rapinata in casa insieme al coniuge, alla periferia di Flero, sulla strada che porta verso Poncarale.

I banditi erano probabilmente in quattro – tre in casa e il quarto fuori, a fare da palo – e sono entrati in azione a volto coperto con il favore delle tenebre, tra le 19 e le 20. Un colpo studiato nei minimi dettagli: è durato tutto solo poche decine di minuti. I ladri hanno fatto irruzione tra le 19.15 e le 19.20 e meno di mezz'ora più tardi erano già lontani: pare fossero stranieri, con l'accento dell'est, riferiscono ancora i proprietari.

Rubati oro, gioielli, orologi e contanti

Una rapina preparata da tempo: i malviventi sono entrati pistola in pugno, si sono fatti aprire la cassaforte e consegnare tutto ciò che c'era all'interno. Ossia oro, gioielli, orologi di lusso, soldi in contanti: il proprietario di casa, come detto con una pistola alla schiena, è stato costretto ad aprirla. Poi insieme alla moglie è stato chiuso in una stanza e poi liberato solo alla fine della razzia. Il bottino è ancora da quantificare, ma si stimano decine e decine di migliaia di euro. Le vittime hanno già sporto denuncia ai carabinieri: indagini serrate, si cerca un commando in fuga.