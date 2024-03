Sfondano la vetrina a colpi di tombino, ma arrivano i carabinieri

È già finito nella rete dei carabinieri il giovane ladro, di origini straniere, impegnato l'altra notte nella spaccata alla tabaccheria Panzavolta di Via Baldassarre Zamboni a Brescia. Insieme a un complice, ancora in fuga, è entrato in azione intorno alle 4: dopo aver forzato la saracinesca, i due hanno sfondato la vetrina utilizzando un tombino stradale. Il primo ladro è entrato all'interno e ha svuotato la cassa, il secondo è rimasto fuori a fare da palo: nel frattempo, però, era già suonato l'allarme.

L'arrivo dei carabinieri

I carabinieri sono arrivati in pochissimi minuti e hanno trovato i banditi ancora sul posto. Il ladro all'interno del locale ha abbandonato la refurtiva ed è riuscito a svignarsela a piedi, facendo perdere (per ora) le sue tracce: ma è stato ampiamente inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza e per questo potrebbe già avere le ore contate.

Niente fuga per il complice: ha provato lo stesso a scappare ma è stato subito immobilizzato dai militari, che l'hanno arrestato e accompagnato in caserma. Anche il titolare della tabaccheria, avvisato dall'allarme, ha raggiunto subito il luogo del delitto: furto sventato, ma non pochi i danni al negozio. Le indagini proseguono, a caccia del complice non ancora identificato.