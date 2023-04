Giovanissimi, ma con in tasca coltello e benzene incendiario

Hanno appiccato le fiamme su una siepe, ma gli agenti della Polizia locale li hanno bloccati prima che facessero perdere le proprie tracce. La sorpesa però c'è stata durante la perquisizione. Due ragazzini di soli 13 e 14 anni di Rezzato sono stati fermati nei giorni scorsi dagli agenti, dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini.

Il principio di incendio si è verificato attorno alle 18:30 nei pressi del centro commerciale «Il Continente». I ragazzini avevano gettato del benzene sull'asfalto e sulla siepe, poi vi hanno dato fuoco. Raggiunti dagli agenti - che hanno spento immediatamente le fiamme - sono stati identificati e poi perquisiti. Da qui lo stupore degli agenti, che hanno trovato nelle loro tasche addirittura tre coltelli dalla lama lunga 13 centimetri.

Uno dei due giovanissimi non era imputabile, per la sua età, per l'altro si sono configurati i reati di porto abusivo d'oggetti atti ad offendere e incendio.