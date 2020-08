Imprenditore bresciano in balia dei ladri: quarto colpo in villa in 5 mesi

E' il quarto furto in meno di cinque mesi, il secondo in poco più di due settimane, ai danni della proprietà di Raffa di Puegnago dell'imprenditore Giorgio Buffoli: i banditi sono entrati in azione probabilmente nella notte tra domenica e lunedì, approfittando del temporale, per completare purtroppo l'opera già avviata nelle prime settimane dell'anno, e poi proseguita quest'estate.

Hanno portato via gli ultimi canali in rame del tetto che erano rimasti, svuotando anche quello che c'era all'interno della villa: perfino dei vestiti e un materasso. “Tra furto e danni subiti si parla di almeno 50mila euro – spiega proprio Buffoli – e il mio unico rammarico è quello di non aver elettrificato i canali di rame, perché me l'hanno sconsigliato sia il mio legale che le forze dell'ordine”.

Sembra che sia sempre stata la stessa banda ad entrare in azione: avevano colpito a febbraio (beccati anche dalle telecamere) e poi di nuovo a luglio, adesso solo pochi giorni fa. “Erano stati avvistati anche l'ultimo sabato di luglio, nel pomeriggio – dice ancora l'imprenditore originario di Vobarno – e appena l'ho saputo mi sono precipitato, ma ormai erano già lontani”.

Una taglia da 1.000 euro (e non solo)

I carabinieri, impegnati nelle indagini, nel corso delle ultime settimane sarebbero riusciti a individuare e denunciare due componenti della banda. Nei mesi scorsi l'imprenditore aveva messo in palio anche una taglia da 1.000 euro a chiunque avesse fornito informazioni utili sui banditi, e un'altra ricompensa per chiunque avesse avvisato lui o le forze dell'ordine in caso di movimento sospetti.