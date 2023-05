Si sporge dalla ringhiera e precipita di sotto: paura per un ragazzino

Attimi di paura infinita nel tardo pomeriggio di giovedì a Quinzano d'Oglio (erano circa le 17.30): un ragazzino di 12 anni, mentre stava giocando al palazzetto dello sport del paese, si sarebbe sporto da una ringhiera precipitando nel vuoto per qualche metro, battendo la testa.

Seppur ferito, il 12enne non ha mai perso conoscenza: ma vista l'età, e in via precauzionale, è stato lanciato l'allarme in codice rosso. In pochi minuti a Quinzano è atterrata l'eliambulanza, che ha provveduto al trasporto in ospedale: il ragazzino è stato ricoverato al Civile. Sul posto anche ambulanza e automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale.