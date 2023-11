Rapporti sessuali (a pagamento) a poca distanza dal centro: multe salatissime

Non in stradine di campagna, lontano da sguardi indiscreti, bensì in vie del paese, non distanti dal centro. Succede a Rezzato, dove gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato con multe salatissime, e denunciato, ben cinque persone. La notizia è riportata sulle colonne del dorso locale del Corriere della Sera.

Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi. Nonostante i cartelli posizionati lungo la via che collega i paesi di Rezzato e Mazzano - cartelli che vietano di contrattare prestazioni sessuali a pagamento - gli agenti in perlustrazione hanno colto sul fatto cinque cittadini impegnati in effusioni con altrettante professioniste. Oltre alle multe, come dicevamo, sono arrivate anche le denunce.