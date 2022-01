Stroncato da una malattia a soli 51 anni: il paese piange la morte del "suo" tabaccaio

A soli 51 anni è stato strappato all'affetto della moglie Daniela e della giovane figlia Giulia. Tutta Castel Mella è in lutto per la drammatica e prematura scomparsa di Primo Girelli.

È stato stroncato da un terribile male contro il quale ha lottato invano. Era un uomo conosciuto e amato in paese: per molti anni ha gestito una pizzeria in viale Caduti del Lavoro. Abbandonata la ristorazione, aveva aperto la Tabaccheria '6' che gestiva insieme alla moglie e alla giovane figlia.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 21 gennaio, al santuario della Madonnina del Boschetto a Onzato di Castel Mella. Il corteo funebre partirà alle 10.15 dall’abitazione di viale Caduti del Lavoro.