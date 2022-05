Una vita per la sua azienda: morto imprenditore, le lacrime di moglie e figli

Imprenditore, ex assessore comunale e storico presidente dell'associazione pubblico soccorso di Prevalle: tutta la comunità piange Rinaldo Zanatta. Si è spento nei giorni scorsi, all'età di 73 anni.

In paese lo conoscevano e stimavano tutti, soprattutto per la grande generosità e l'impegno profuso nell'ambito del volontariato: è stato tra i fondatori dell'associazione di pubblico soccorso, realtà che ha guidato per oltre 17 anni.

All'inizio degli anni '90 si era anche seduto tra i banchi del consiglio comunale: era stato assessore ai lavori pubblici durante il mandato di Massimo Bonizzardi.

Conosciuto e apprezzato in tutta la Valsabbia e non solo. Per decenni - insieme ai fratelli Luigi e Adriano - ha diretto la storica azienda di famiglia: la Ferriera Ponte Chiese. Nata negli anni '40 come laminatoio artigianale, era diventata negli anni '70 una realtà industriale. Una tradizione di famiglia che si è interrotta dopo oltre 75 anni: la ferriera ha chiuso i battenti nel 2016.

Lo stimato imprenditore lascia nel dolore la moglie Luviana, i figli Davide e Nadia e gli adorati nipoti Filippo e Giacomo. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15.30, nella parrocchia di San Michele a Prevalle.