Durante una lite furibonda accoltella la compagna al collo e la abbandona in una pozza di sangue

Ferita al collo, sanguinante, è riuscita ad alzarsi ed è corsa fuori da casa per chiedere aiuto. È finita a Brescia la fuga - durata 24 ore - di un immigrato cinese che a Prato, all'alba di giovedì 2 marzo, ha accoltellato alla gola una connazionale di 48 anni.

Il ferimento è avvenuto al termine di una violenta lite. L'uomo ha colpito con un coltello la connazionale alla gola, poi è fuggito ed ha fatto perdere le proprie tracce. Mentre la donna è riuscita ad uscire in strada, dove è stata soccorsa - in una pozza di sangue - il cinese ha lasciato la città, e in qualche modo è arrivato a Brescia. La squadra mobile lo ha rintracciato nella mattina di ieri, e l'ha sottoposto a fermo.

Le indagini sono ancora in corso, l’autorità giudiziaria dovrà convalidare il fermo. La donna nel frattempo è ancora ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato, in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.