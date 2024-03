Gamba schiacciata in azienda: operaio soccorso dall'eliambulanza

Un uomo di 59 anni è stato soccorso, in codice rosso, dall’eliambulanza in seguito a un grave infortunio sul lavoro. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 25 marzo) nello stabilimento della Record prefabbricati di Pralboino.

La dinamica dell’infortunio è ancora da chiarire ma, stando a una primissima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato schiacciato - per cause da chiarire - da un pesante manufatto, riportando gravi traumi ad un gamba.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 14: sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero del 118, che ha poi trasferito il lavoratore in ospedale. Il 59enne, dipendente della ditta di via John Kennedy, non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è infatti avvenuto in codice giallo.

Accertamenti in corso, come sempre in questi casi, da parte deI carabinieri e degli ispettori del lavoro dell'Asst del Garda.