Affitto non pagato, proprietario e inquilino si mettono le mani addosso

Una discussione sull’affitto di casa, i toni che si accendono e la tensione che sale. Poi il confronto degenera, volano parole grosse e non solo: sarebbero partiti schiaffi e spintoni. ?È successo nella tarda mattinata di lunedì a Pozzolengo, lungo via Antonio Gramsci. Per sedare la furibonda lite tra il proprietario di un’abitazione e l’inquilino, sfociata a quanto pare in una colluttazione, sono dovuti intervenuti gli agenti della polizia locale.

Ad avere la peggio sarebbe stato il 66enne proprietario della casa: dopo le prime cure prestate dai volontari del Cosp di Bedizzole, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasferito all’ospedale di Desenzano, e poi ricoverato in codice giallo.

Per lui pare comunque nulla di grave, la prognosi per le ferite riportate non supera i 20 giorni e, di conseguenza, non sono scattate le indagini d’ufficio per lesioni personali. Spetta al 66enne decidere se archiviare la questione o se sporgere una querela nei confronti del locatario.