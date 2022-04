Ingurgita alcol per ore, ragazza rischia il coma etilico a soli 19 anni

Ha ingurgitato alcol per ore, prima di stramazzare a terra rischiando il coma etilico: un'esperienza da dimenticare (e si spera da non ripetere) per una ragazza di soli 19 anni, che - verso le 20.40 di venerdì sera - è stata soccorsa da un'ambulanza a Pontoglio, in prossimità dei locali del centro di via Solferino.

Sono stati i suoi amici a lanciare l'allarme, preoccupati per le condizioni della 19enne. Il 112 ha inviato un'ambulanza dei Volontari di Pontoglio: assistita dall'équipe medica, la ragazzina è stata portata all'ospedale Mellini, dov'è stata ricoverata poco dopo le 21 per ricevere le cure del caso. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione; subito allertati anche i familiari.