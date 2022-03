Ubriaco al bar, molesta le clienti e arrivano i carabinieri: il giallo dell'aggressione

Per i clienti, soprattutto di genere femminile, del bar Soho di Pontevico quella di venerdì sera non è stata affatto una serata tranquilla. Tutto a causa di un giovane che, dopo aver alzato pesantemente il gomito, avrebbe parecchio infastidito le ragazze presenti, molestandole e importunatndole. Il ragazzo - un 20enne della Bassa - avrebbe esagerato con "apprezzamenti" e avances, creando preoccupazione tra gli avventori, tanto che la titolare del locale ha dovuto chiedere aiuto ai carabinieri.

Scattata la chiamata, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Radiomobilie di Verolanuova: pare che il 20enne non volesse saperne di calmarsi, così è stato portato in caserma, dov’è stato sanzionato per manifesto stato di ubriachezza. E la vicenda si sarebbe conclusa così, se il ragazzo - il giorno successivo - non avesse usato i social per raccontare la sua versione dei fatti, con tanto di video (dove si vede nitidamente una delle ragazze che avrebbe importunato) e di fotografie dove mostra i segni di un presunto pestaggio di cui sarebbe stato vittima.

“Un gruppo di ragazzi stranieri mi ha minacciato, accerchiandomi. Mi hanno preso per il collo e a schiaffi, mentre mi minacciavano di morte: mi hanno rotto le collane e l’orologio. I carabinieri hanno lasciato il gruppo di minacciatori e diffamatori alla loro serata alcolica, mentre io sono stato portato via”, si legge sulla pagina Instagram del ragazzo.

Un episodio - stando a quanto riferito dai militari - di cui il 20enne non avrebbe però affatto parlato mentre si trovava in caserma: tant’è che nessuna querela è stata sporta nei confronti dei presunti aggressori. Così, a rischiare una denuncia per calunnia, sarà ora il giovane esagitato, a causa delle pesanti accuse mosse sui social, sia nei confronti dei militari sia della ragazza finita nel video.