Il ponte cade a pezzi sulla Provinciale: calcinacci in strada, nessun ferito

Il ponte sta bene ma ha perso qualche pezzo: calcinacci, intonaco e altre piccole macerie. È successo martedì sera sulla Strada provinciale 235 a Roncadelle, in quel tratto Via Martiri della Libertà: intorno alle 20 è stato lanciato l’allarme da parte di alcuni automobilisti in transito, che hanno visto i calcinacci sulla strada. Il ponte in questione è quello dell’autostrada A4 che sovrasta la provinciale, a pochi passi dal casello di Brescia Ovest.

Anche la Sp235 sottostante è molto trafficata, motivo per cui in pochi minuti la viabilità è stata interrotta e deviata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, anche una squadra di operai di una ditta specializzata in lavori stradali. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a sera: la buona notizia è che nessuno si è fatto male. Sono attesi in questi giorni ulteriori sopralluoghi di verifica sul ponte.