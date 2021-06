Ubriaco fradicio in bici, si schianta contro un altro ciclista e si ferisce gravemente

Un uomo di 45 anni, completamente ubriaco in sella alla sua bicicletta, ha provocato un incidente scontrandosi con un altro ciclista.

Il fatto è accaduto la scorsa settimana sulla pista ciclabile di Borgosatollo. Immediato l’intervento della Stradale di Desenzano che non ha avuto difficoltà ad accorgersi di come uno dei due feriti fosse in stato di ebrezza.

Sottoposto all’alcol test, l’uomo è risultato tre volte al di sopra del limite consentito per legge (1,63 grammi per litro) e se l’è cavata con una salatissima multa: per casi come questo il codice della strada non prevede il ritiro della patente. I due ciclisti coinvolti hanno riportato ferite e sono finiti al Pronto Soccorso, per entrambi la prognosi è di 40 giorni.