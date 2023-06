Stroncato da una grave malattia, muore postino di paese

Ha lottato a lungo contro un male terribile che alla fine se l'è portato via. Tutta la comunità di Pisogne ricorda il suo "Gianpi", storico postino del paese che si è spento a soli 63 anni, lasciando nel dolore i familiari. Classe 1959, era molto amato e conosciuto e non solo perchè per molti anni è stato il postino del Comune del Sebino.

"Sempre di corsa e sorridente", lo ricordano a Pisogne: una figura rassicurante, sempre gentile e disponibile. "Una grande persona che ha sempre cercato di aiutare il prossimo", si legge ancora tra le tantissime testimonianze di affetto affidate ai social.

"Persona gentile, simpaticissima, brillante, per diversi anni colonna portante del nostro gruppo", scrive la banda musicale cittadina di Pisogne.

E in molti in queste ore si sono stretti attorno ai familiari del 63enne, che lascia nel dolore i figli Eugenio e Giulia, gli adorati nipoti e due fratelli. Proprio il figlio lo ha ricordato con uno struggente messaggio di addio su Facebook:

"Uno dei più grandi doni che abbia mai ricevuto è venuto da Dio. Lo chiamo Papà. Sono sempre con noi le persone che sono volate via: prima abitavano nella nostra vita, nella nostra casa, ora nel nostro cuore, nei nostri ricordi e nei nostri sogni. Possa tu ora, caro papà, danzare con gli angeli."

In tanti hanno partecipato all'ultimo saluto che è stato celebrato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 giugno, nella chiesa parrocchiale di Pisogne.