Elettricista morto tragicamente a 52 anni: il giorno dell’addio

A Urago Mella è il giorno dell’addio: giovedì pomeriggio l’ultimo saluto a Piercarlo Ferrari, morto a 52 anni in un tragico incidente stradale. Alle 15 il funerale nella chiesa del quartiere cittadino dove viveva e aveva sede anche la sua attività. Il tragico incidente che gli è costato la vita è avvenuto, domenica sera, in via del Risorgimento, a poche centinaia di metri dalla via dove abitava.

La moto Honda sulla quale viaggiava Ferrari aveva urtato a una Peugeot 208 in manovra: il 52enne era stato sbalzato per oltre 10 metri sull’asfalto. Rianimato a lungo sul posto, era stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Civile. Inutili i disperati tentativi dei medici che hanno dovuto constatare il decesso a poche ore dal ricovero.

Sull'accaduto sta indagando la Polizia Locale di Brescia: è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi. Sulla dinamica dello schianto ci sarebbero pochi dubbi ormai, ma potrebbe essere disposta una nuova perizia. Oltre alla moto e all’ auto è stato sequestrato anche il cellulare della vittima.

Elettricista da più di 30 anni, Ferrari era stimato e apprezzato nel suo lavoro: lascia nel dolore l'anziano padre, un giovane figlio e il fratello. Attorno a loro si è stretta la comunità di Urago Mella: decine di persone sono attese nella chiesa della Natività della Beata Vergine per l’ultimo commosso saluto.