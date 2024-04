Cammina sul tetto e sfonda il lucernario: volo di sei metri, grave un ragazzino

Con alcuni amici si è introdotto abusivamente nel centro civico, e si diretto sul tetto. Un ragazzino di 15 anni è precipitato al suolo da un'altezza di sei metri, provocandosi diverse fratture gravi. È successo nel pomeriggio della giornata di giovedì, 25 aprile, presso il centro civico di via Livorno, a Chiesanuova, mentre la sala - affittata per un evento privato - stava per essere sgomberata a margine dell'iniziativa.

Il giovane era in compagnia di altri cinque amici suoi coetanei, tutti nati a Brescia da famiglie originarie del Nordafrica. Senza farsi vedere, il gruppetto è salito al piano superiore, e da lì sul tetto. A quel punto, l'incidente: uno dei sei ragazzi è passato - non si sa se intenzionalmente oppure senza accorgersene - su un lucernario, sfondandolo. Il giovane è precipitato da un'altezza di sei metri, cadendo malamente.

Il 15enne ha riportato diverse fratture gravi: una volta soccorso è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza al Civile. Per lui e gli altri amici è scattata la denuncia. Il Giornale di Brescia, che riporta la notizia, spiega che si sta valutando un'azione di risarcimento per i danni provocati alla struttura.