Piancogno: addio alla maestra Italia Gheza, giovedì il funerale

Piancogno piange la scomparsa della maestra Italia Gheza, spentasi all'età di 81 anni dopo aver lottato contro una grave malattia che se l'è portata via in poco tempo.

In paese la conoscevano tutti. È stata per lunghi anni maestra alle scuole elementari della frazione di Piamborno, crescendo tante generazioni di bambini che – ormai adulti – la ricordano con grande affetto. Era inoltre impegnata nel sociale, al centro anziani e pensionati, e presidente della commissione cultura.

"La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso, figuriamoci quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un lungo tratto di strada assieme. L'improvvisa morte della Maestra Italia, come tutti affettuosamente la chiamavamo, è una perdita grave per la nostra Comunità, per la famiglia, per gli amici e per tutti quelli che le hanno voluto bene – ha scritto su Facebook il primo cittadino, Francesco Sangalli –. Conosco la maestra Italia da tanto tempo, da quando insieme ho fatto i primi passi politici. Il suo impegno nella scuola, la lunga esperienza amministrativa legata alla Cultura e al Sociale, l'impegno presso il centro anziani e pensionati di Piamborno, saranno ricordati nel tempo. Il tuo carattere da guerriera ti ha sempre resa speciale, forte e decisa, ma nello stesso tempo sensibile con le persone più bisognose. Colgo l'occasione per porgere alla famiglia le più sentite condoglianze. Ciao Maestra Italia".

Italia Gheza lascia nel dolore i figli Mara, Aldo e Catia e gli amati nipoti. Le esequie saranno celebrate giovedì 14 gennaio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Piamborno.