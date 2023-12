Incendio divampa, casa devastata dalle fiamme: sfiorato il disastro in paese

Pauroso incendio in cascina e tragedia sfiorata martedì notte a Pian Camuno: in Via Alessandro Volta, intorno alle 19.30, sono divampate le fiamme in un casolare a pochi passi da altre abitazioni. Il rogo sarebbe stato scatenato probabilmente dal malfunzionamento di una stufa a legna, ma come riferito dai Vigili del Fuoco le cause sono ancora in fase di accertamento. Sta di fatto che i pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme: sul posto squadre da Breno, Darfo Boario Terme e Lovere supportate da un'autoscala e due autobotti. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Pisogne: per fortuna non si registrano feriti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

Sfiorato il disastro

L'allarme, come detto, è stato lanciato poco prima delle 19.30. Le fiamme si sono alimentate rapidamente e in pochi minuti hanno avvolto e distrutto il vecchio casolare. Per lunghi attimi si è anche temuto il peggio: il proprietario non si trovava e si è pensato potesse essere all'interno, intrappolato tra le fiamme. Non è andata così: era fuori casa.

Sfiorato il disastro anche per la presenza di numerose bombole di gas, messe in sicurezza dai pompieri appena in tempo. Da tempo i vicini avrebbero segnalato situazioni di rischio e degrado nella cascina confinante. Anche i Servizi sociali del Comune sarebbero informati. Di certo la cascina è ora inagibile.