Malore fatale lungo la salita al santuario, morto un pellegrino

Stava percorrendo il sentiero del pellegrino ed ha avuto un malore. È così che è deceduto questa mattina, 3 settembre, un uomo che insieme ad altri fedeli stava salendo la scalinata che porta alla Madonna della Corona, in provincia di Verona, non distante dal lago di Garda.

L'allarme è scattato poco prima delle 9 ed ha mobilitato sanitari del 118, carabinieri ed operatori del soccorso alpino. La vittima aveva intrapreso il percorso in salita che parte da Brentino Belluno e termina al santuario di Spiazzi. Il malore lo ha colpito durante il cammino e purtroppo è stato fatale. Per portare rapidamente la vittima all'ospedale era stato anche richiesto l'intervento dell'elicottero del 118. Un intervento che però non si è completato perché l'uomo è morto sul posto, come raccontato dai colleghi di VeronaSera.

Meta di pellegrinaggio ormai da secoli, il santuario è meta ogni anno di tantissimi bresciani. Lo si raggiunge attraverso un sentiero che sale immerso nel bosco, con un dislivello di circa 600 metri e oltre 1.500 gradini. Un percorso affascinante, dove purtroppo questa mattina ha trovato la morte un pellegrino.