Morto l'imprenditore Paride Montini, le lacrime di moglie e figli: "Lasci un grande dolore"

Lumezzane piange un imprenditore capace e generoso, che ha fatto moltissimo per il suo paese. Paride Montini si è spento nei giorni scorsi, stroncato da una malattia diagnosticata solo poco tempo fa. Aveva 83 anni, la maggior parte dei quali trascorsi in fabbrica. Prima alla Fopen di Lumezzane, l'azienda specializzata nel trattamento termico dei metalli che guidava insieme ai suoi 4 fratelli, poi alla Trimec di Passirano dai lui fondata.

Quindici anni fa, Paride Montini aveva infatti cominciato una nuova avventura, creando la società che si occupa di fusioni in alluminio da poco ceduta a una multinazionale specializzata. Imprenditore stimato e molto noto in paese - anche per la sua grande passione per la musica - era amatissimo dai suoi dipendenti: "La tua scomparsa è motivo di grande dolore e di sincera commozione. I tuoi dipendenti della Trimec ti ringraziano sentitamente", si legge tra decine di messaggi di cordoglio.

La comunità di Sant’Apollonio, frazione della cittadina valgobbina dove l’83enne viveva, si è stretta attorno ai familiari dell’uomo, che lascia nel dolore la moglie Pierisa, il figlio Silvano e le figlie Daniela e Selina. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio. Il corteo funebre partirà dalla sala del commiato Benedini dove riposa la salma dell’imprenditore.