Inseguimento a folle velocità: ladri in fuga seminano il panico in due paesi

Rocambolesco inseguimento in pieno giorno: 4 ladri in fuga a bordo di un’auto rubata, che non è sfuggita alle telecamere posizionate all’uscita di Capriolo, hanno seminato il panico tra Paratico e Iseo. È successo martedì pomeriggio. I primi a dare l’allarme sono stati gli agenti della Polizia Locale di Paratico, dopo aver segnalato la macchina, una Volvo rubata prima di Natale a Romano di Lombardia, l’hanno intercettata.

La Volvo non si è però fermata all’Alt, ed è scattato l’inseguimento: prima lungo la Provinciale per Clusane, poi per le strade d’Iseo. Una folle fuga a 150 chilometri orari e non sono mancate le manovre azzardate. Per fermare l’auto sono intervenuti anche i Carabinieri di Adro e di Iseo.

Tallonatoti da polizia e militari i malviventi - pare fossero 4 albanesi - hanno pure attraversato il passaggio livello di via Roma mentre le sbarre si stavano abbassando per il passaggio di un treno. Raggiunti poco dopo in via Bonardi, strada a fondo chiuso, hanno abbandonato la Volvo e proseguito la fuga a piedi, nei boschi circostanti.

Per il momento l’hanno fatta franca, ma le indagini continuano e i 4 banditi potrebbero essere identificati e rintracciati nelle prossime ore.