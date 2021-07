Medico e padre di famiglia, esce con il sup e annega: era appena andato in pensione

“Una tragica notizia per la nostra comunità: è morto l'amatissimo dottor Paolo Brunelli”. Così il Comune di Borgo San Giacomo nel comunicare la triste circostanza ai concittadini: medico di base in pensione da pochi mesi, Brunelli aveva 69 anni. E' lui la vittima del tragico incidente di mercoledì pomeriggio a Moniga del Garda, a largo della spiaggia di fronte al campeggio Le Brede.

Sono circa le 17.30 quando viene lanciato l'allarme: alcuni ragazzini, infatti, si sarebbero accorti di un uomo sott'acqua, ormai privo di sensi. Il primo a intervenire il giovane Mattia Pollini dell'omonima nautica: si è tuffato e ha riportato a riva il medico. E' stato rianimato a lungo, purtroppo senza successo.

Sul posto medici e infermieri dell'elicottero di Areu, decollato da Brescia: sono stati calati in spiaggi con il verricello. E poi i sanitari di Valtenesi Soccorso, i carabinieri di Salò, la Polizia Locale della Valtenesi e la Guardia Costiera. La magistratura ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali per conoscere le cause esatte del decesso.

Uscito con il sup, poi il malore

Brunelli era uscito con la tavola da sup che aveva noleggiato nel pomeriggio. Sono due le ipotesi: una morte per malore mentre stava pagaiando, forse un arresto cardiaco, prima ancora di cadere in acqua, oppure l'annegamento a seguito della caduta. Da più di 20 anni frequentava il campeggio Le Brede per le vacanze. Ieri c'erano anche la moglie Rita e la figlia Anna: non hanno assistito la scena ma hanno raggiunto in lacrime il lungolago quando hanno saputo.

Per più di 40 anni Paolo Brunelli è stato medico di base in servizio a Borgo San Giacomo: come detto era andato in pensione solo pochi mesi fa. “Un dolore per tutti noi – scrive ancora il Comune – e tante condoglianze a un abbraccio alla moglie, alla figlia, alla nipote e a tutta la famiglia”. Nelle prossime ore forse saranno già rese note le date dei funerali.