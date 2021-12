Sparatoria in strada, aggressore in fuga: ferita anche una giovane madre

Madre e figlio involontari protagonisti di una sparatoria: è successo lunedì sera a Palazzolo sull'Oglio, ma per fortuna nessuno si è fatto veramente male. Solo la donna in realtà è rimasta ferita, in modo lieve: colpita alla testa dal calcio della pistola imbracciata dall'aggressore, che poi è fuggito a piedi e ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri della compagnia di Chiari sono al lavoro per risalire alla sua identità.

Forse un colpo di avvertimento

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 21.30, in Via Arno. La vittima designata – anche se chi ha aggredito non avrebbe sparato per uccidere: forse un colpo di avvertimento – è un ragazzo di 26 anni di origini nomadi ma comunque conosciuto in paese per la sua attività di volontariato. Era a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che ha sparato da dietro, verso il lunotto.

La madre in ospedale

A seguito dello sparo la madre, 44 anni, che si trovava a pochi metri di distanza nella roulotte dove abita insieme al figlio, è scesa in strada e di fatto si è trovata faccia a faccia con un uomo armato: l'aggressore però non ha esploso altri proiettili, ma come detto l'ha colpita alla testa e poi è scappato a piedi. Forse a poca distanza l'aspettava un complice, in auto. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale a Iseo, ma solo per accertamenti.