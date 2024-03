Braccio nel nastro trasportatore, operaio soccorso in un bagno di sangue

Brutto infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi (martedì 26 marzo) alla fonderia Marini di via Kupfer a Palazzolo sull'Oglio. Stando alle prime informazioni trapelate, un operaio bresciano di 54 anni - dipendente di una ditta esterna, con sede a Vobarno - sarebbe rimasto incastrato con un braccio nel nastro trasportatore, mentre effettuava dei lavori di manutenzione.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica. Per lunghi attimi si è temuto il peggio e – all'arrivo dei soccorritori – l'operaio aveva perso molto sangue: è stato subito trasferito al Civile di Brescia.



Una volta ricoverato, l'allarme è in parte rientrato: per fortuna, il 54enne non sarebbe in condizioni critiche. Trattandosi di un infortunio in azienda, sul posto sono intervenuti per i rilievi i tecnici del lavoro dell'Asst Franciacorta e i carabinieri.