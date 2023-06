Malore improvviso mentre è in vacanza: trovato morto in albergo

È morto a 53 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno, a Padenghe sul Garda.

La vittima è un turista di nazionalità islandese: si trovava all'interno di un residence di via Palazzina, quando ha accusato un malore che si è poi rivelato fatale. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 16.30 e, sul posto, si sono precipitate un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e un'automedica. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo, ma tutto è stato inutile: il 53enne aveva già cessato di vivere.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per le verifiche del caso: non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso e la salma è stata restituita ai familiari.