Ladri in casa in pieno giorno, finestre rotte e camere ribaltate

Ladri in azione in pieno giorno a Padenghe sul Garda. I malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione del paese gardesano nella mattinata di ieri, venerdì 23 febbraio. Un furto alla luce del sole, portato a termine in pochi minuti, mentre la sirena dell’allarme strillava. Inutile purtroppo la tempestiva chiamata del padrone di casa alle forze dell’ordine: all'arrivo dei carabinieri dei ladri non c’era già più traccia.



Dopo aver forzato (e rotto) una porta finestra, i malviventi si sono intrufolati in casa e messo tutte le stanze a soqquadro in cerca di oggetti preziosi e soldi da arraffare. Raccolto il bottino, sono scappati prima che i militari potessero raggiungere l’abitazione.