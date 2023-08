Cercano di rubare 400 pedane in un cantiere, fuga e botte coi carabinieri

Nella tarda serata di giovedì, i carabinieri di Manerba sono intervenuti a Padenghe nei pressi del cantiere di un'abitazione in fase di ristrutturazione, dove erano stati segnalati dei rumori sospetti. Giunti sul posto, hanno intercettato un furgone che si stava allontanando dalla zona.

Alla vista dei militari, i due uomini a bordo hanno abbandonato il veicolo e hanno cercato di fuggire a piedi. Uno dei due, un 50enne residente nella Bergamasca, è stato raggiunto nella campagna circostante e arrestato al termine di una breve colluttazione.

Nel furgone abbandonato sono state rinvenute 400 pedane in alluminio, rubate poco prima dal ponteggio del cantiere, per un valore stimato di circa 12mila euro. Ieri mattina, il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dei domiciliari. Le indagini per l'identificazione del complice sono tuttora in corso, mentre il materiale rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario.