Il sindaco cambia il comandante, 6 poliziotti chiedono il trasferimento

Acque agitate al comando di Polizia Locale di Ospitaletto. La notizia dell'incarico conferito al nuovo comandante, Corrado Gatti in arrivo da Castelmella, ha scatenato la reazione condivisa di tutti e 6 gli agenti attualmente in servizio: hanno presentato (e protocollato) in massa una richiesta di mobilità. Tradotto: non sono dimissioni vere e proprie, ma la richiesta di trasferimento al servizio di un altro municipio.

Cosa è successo a Ospitaletto

Provocazione o protesta, la scelta sarebbe conseguenza della mancata conferma, al comando della Polizia Locale, di Davide Vergassola, vicecomandante da più di un anno e da poche settimane comandante ad interim dopo il trasferimento di Marco Matteo Mensi, ora al lavoro per il Comune di Desenzano del Garda.

Gli agenti di Ospitaletto si sono dunque trincerati intorno a Vergassola: avrebbero chiesto al Comune una scelta di continuità. L'amministrazione, guidata dalla neoeletta sindaca Laura Trecani, ha invece optato per assumere un "esterno", ma che comunque in passato (e per diversi anni) aveva già indossato la divisa a Ospitaletto. Corrado Gatti è il nuovo comandante, gli agenti sono tutti in mobilità: sarà un'estate calda.