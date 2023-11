Tre colpi in una sola notte, arrestato: sfondava le vetrine con un tombino

È stato finalmente arrestato in flagranza di reato l’uomo su cui pendevano varie denunce e sospetti per furti tentati o riusciti in paese: si tratta di un bresciano classe 1981 che ha già compiuto 42 anni. Come scrive il Giornale di Brescia, è stato arrestato a Ospitaletto dai carabinieri di Cologne, intervenuti per una serie di furti in sequenza: tutto in una notte, il 42enne ha sfondato le vetrine di tre diverse attività, utilizzando un tombino come “ariete”.

Tre colpi in una notte

Le spaccate sono andate in scena alla farmacia comunale di Piazza Aldo Moro, in pieno centro e a pochi passi dal municipio, e alle autoscuole Pilotti e San Giacomo. Non è chiaro, per ora, se i colpi siano andati effettivamente a segno: sta di fatto che il malvivente ha sfondato tre vetrine in poche ore, giovedì notte dalle 2 in poi, provocando danni ingenti alle attività purtroppo coinvolte.

Il giudice ne ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo: è accusato di tentato furto aggravato e continuato. Per l’autoscuola Pilotti è il quarto furto (tentato o riuscito) in meno di un anno.