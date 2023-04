Inferno di fuoco in cascina: ristorante devastato dalle fiamme

Le fiamme che si levavano dal tetto della Cascina Cattafame e la colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, hanno allarmato e non poco gli abitanti di Ospitaletto. L’incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri, sabato 8 aprile, dalla struttura, gestita dalla cooperativa Fraternità, che ospita un ristorante, una fattoria didattica e uno spazio per le feste.

A dare l’allarme, verso le 19, sarebbe stata una donna che vive nelle vicinanze della cascina di via Seriola: sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Chiari, Ospitaletto e Brescia. I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per domare le fiamme che hanno avvolto e distrutto il tetto del complesso e per mettere in sicurezza lo stabile. Per fortuna, non si registrano feriti o intossicati. I danni sono ingenti, soprattutto nell’area del ristorante: la cascina è stata dichiarata inagibile e resterà chiusa a lungo. Il rogo sarebbe divampato nella cucina del ristorante, per cause che sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Chiari.