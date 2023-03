Lite in strada: anziano preso a testate da un ciclista

La lite e le urla, poi la testata in pieno volto. Follia nella mattinata di oggi (mercoledì 15 marzo) nel centro di Ospitaletto: un uomo di 82 anni sarebbe stato aggredito, pare al termine di una discussione, da un ciclista.

I contorni della vicenda sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. La richiesta d'aiuto è scattata poco prima delle 11 da via Giuseppe Zanardelli: oltre ai militari è sopraggiunta un'ambulanza dei volontari di Bornato. Dopo le prime cure, l'anziano è stato trasportato al Civile di Brescia. Per lui, pare, un forte shock e traumi non gravi: è stato ricoverato in codice verde.

Stando alle prime informazioni trapelate, l'82enne stava camminando lungo via Zanardelli quando, per ragioni da chiarire, avrebbe avuto un acceso diverbio con un uomo che viaggiava in sella a una bici. Attimi concitati, poi il ciclista avrebbe tirato un testata in faccia all'anziano. L'aggressore si sarebbe infine allontanato, facendo perdere le sue tracce.